"Великоднє перемирʼя": росіяни вбили 3 жителів Херсонщини, є поранені
Протягом минулої доби, 20 квітня, російські війська обстріляли 13 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів троє цивільних загинули, ще троє мирних мешканців постраждали
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське, Висунці, Понятівка, Високе, Одрадокам'янка, Шляхове, Золота Балка, Бургунка, Микільське, Червоний Маяк.
"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 3 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Окупаційні війська РФ били по житлових кварталах. Також росіяни пошкодили магазин.
Нагадаємо, через російські обстріли селища Антонівка Херсонського району загинули двоє мирних мешканців.
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