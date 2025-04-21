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21 квітня 2025, 09:55

Вночі Україну атакували ракети та майже 100 ударних дронів: як відпрацювала ППО

21 квітня 2025, 09:55
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 21 квітня російська армія запустила по Україні три ракети та 96 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 42 ворожі дрони, ще 47 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — Крим.

Також ворог завдав удару по Херсонщині протикорабельною крилатою ракетою "Онікс" із Криму, по Миколаївщині — двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Черкащина.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни вдарили по Миколаєву ракетами невстановленого типу.

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