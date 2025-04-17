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У Дніпрі внаслідок удару дронами загинули люди. Також відомо про постраждалих, яких госпіталізували

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, у Дніпрі загинула молода дівчина. Тепер стало відомо, що також загинула жінка старшого віку. Голова ОВА висловив співчуття всім, хто втратив рідних.

Станом на 23:55 постраждалих 16. Середи них троє дітей. Це хлопчики 6 та 11 років, зараз вони в задовільному стані.

Раніше повідомляли, що серед постраждалих також 9-місячна дівчинка. На щастя, її стан задовільний, лікарі надали необхідну допомогу.

Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок масованої атаки дронами спалахнули пожежі. Також, за словами міського голови Бориса Філатова, росіяни вдарили майже поруч з мерією (відстань лише 100 метрів). Мер міста також розповів, що внаслідок атаки було пошкоджено магазин жіночого одягу, який належить його дружині.