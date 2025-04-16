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У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки безпілотниками увечері 16 квітня. Міський голова повідомив, що росіяни вдарили "майже по мерії"

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, росіяни вбили в Дніпрі молоду дівчину. Також, попередньо, ще 7 людей постраждали. Серед потерпілих - 9-місячна дівчинка. На щастя, лікарі надали їй допомогу і її стан задовільний.

Троє постраждалих через атаку росіян були госпіталізовані. Це хлопці 16, 18 та 20 років. Всі вони у стані середньої тяжкості.

Також прокоментував удар міський голова Борис Філатов. Він заявив, що росіяни вдарили дроном по мерії, але "не влучили": приліт був в 100 метрах біля пам'ятника Полю (сам пам'ятник встояв).

"Ну і також розвалили моїй дружині магазин. Заявляю відповідально, що окрім жіночого одягу там не було жодного солдата НАТО. Ненавиджу вас. Ненавиджу", - написав Борис Філатов.

Нагадаємо, що вибухи в Дніпрі пролунали близько 22:30. У ОВА повідомляли, що внаслідок російської атаки в місті спалахнули пожежі.