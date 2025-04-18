У Харкові унаслідок російського обстрілу постраждало вже 112 людей

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У Харкові кількість постраждалих унаслідок уранішнього ворожого обстрілу зросла до 112, із них – восьмеро дітей

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"Знову збільшення кількості постраждалих. На тепер їх 112. Серед них восьмеро дітей", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, вранці 18 квітня армія РФ завдала ударів трьома ракетами "Іскандер" по Основ’янському району Харкова. Одна з ракет розірвалася в повітрі біля житлової багатоповерхівки.

Нагадаємо, на Харківщині викрили вчительку, яка працювала на росіян.