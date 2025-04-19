16-річний підліток, який отримав поранення внаслідок удару по Херсону, помер в лікарні
Російський удар по Херсону забрав життя ще однієї дитини. 16-річний підліток, який отримав поранення 17 квітня, помер в лікарні
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Олександра Проскудіна, 16-річний хлопець, який отримав важкі поранення, помер в лікарні. Медики боролись за життя дитини до останнього. Проте, на жаль, його не вдалось врятувати.
"Світла памʼять загиблому. Щирі співчуття рідним та близьким", - написав голова ОВА.
Нагадаємо, 17 квітня росіяни вдарили по Центральному району Херсона. Внаслідок атаки загинув чоловік, який отримав травми, несумісні з життям. Також повідомлялось, що росіяни вдарили кількома авіаційними бомбами, потім почали артилерійський обстріл, підключивши атаку безпілотниками.
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