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Россияне атаковали Херсонщину после того, как их диктатор объявил о так называемом "перемирии" на 30 часов. В ОВА рассказали о последствиях атаки

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, затишье не наблюдается. Россияне продолжают обстрелы и мирные жители снова под ударом – именно так выглядит "русское перемирие".

Около 18:00 в результате попадания 8 вражеских FPV загорелись 7 квартир в многоэтажке в Днепровском районе Херсона. Уже около 19 часов дрон попал в гражданское авто в Урожайном, а также еще один вражеский дрон ударил по Станиславу.

"Это еще одно подтверждение того, что у России нет ничего святого. И верить словам оккупантов — значит подвергать себя опасности", - говорит председатель Херсонской ОВА.

Также сегодня стало известно, что 16-летний подросток, получивший ранение в результате удара по Херсону 17 апреля, скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь. Однако, к сожалению, спасти его не удалось.

Напомним, что 19 апреля российский диктатор Путин объявил перемирие на Пасху. Он также цинично добавил, что, мол, реакция украинцев покажет, готов ли Киев к миру.