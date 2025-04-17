Россияне убили жителя Херсонщины, пострадали 15 гражданских, среди них - ребенок
Вчера российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов один человек погиб, пострадали 15 мирных жителей, из них — один ребенок
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили 20 многоэтажек и 17 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопроводы, хозяйственное сооружение, пожарные и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 15 получили ранения, из них — 1 ребенок", — говорится в сообщении.
Напомним, 16 апреля оккупационные войска РФ атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате вражеских обстрелов погибли три человека, среди которых есть ребенок. Также ранены 30 человек.
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