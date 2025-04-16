На Херсонщине Силы обороны уничтожили дорогостоящие станции РЭБ "Борисоглебск-2"
На временно оккупированной части Херсонской области украинские воины ликвидировали две станции российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2"
Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает RegioNews.
Вражеские цели обнаружили 14 апреля вблизи села Новокаменское. Станции РЭБ уничтожили сбросами с коптеров.
Отмечается, что комплекс РБ-301Б "Борисоглебск-2" предназначен для подавления спутниковой связи и радионавигационных систем. Стоимость полного комплекса составляет около 200 миллионов долларов.
Напомним, ранее пограничники уничтожили технику, склад боеприпасов и комплекс РЭБ "Поле-21" оккупантов в Донецкой области.
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