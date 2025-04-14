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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

У Семенівці внаслідок атаки безпілотниками пошкоджень зазнав пасажирський вагон поїзду. На щастя, пасажирів ще не було, обійшлося без жертв.

Також, як повідомили в ОВА, зранку було влучання ворожого FPV-дрона в одне із підприємств району. Пошкоджений промисловий цех. Інформації про постраждалих немає.

Поліцейські задокументували наслідки атаки.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня російська армія запустила по Україні 62 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 40 ворожих дронів, ще 11 – локаційно втрачені.