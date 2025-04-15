В Херсонской области россияне уничтожили авто с гуманитарным хлебом
Российские захватчики атаковали дроном автомобиль с гуманитарным хлебом в Дудчанах Херсонской области
Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что при доставке гуманитарного хлеба староста села наехал на российскую противопехотную мину. Автомобиль получил повреждения, но мужчине удалось добраться до населенного пункта и спрятать авто с грузом.
Впоследствии российский беспилотник несколько раз атаковал машину, в результате чего она загорелась и полностью сгорела. Обошлось без жертв.
Напомним, россияне атаковали дронами авто волонтеров в Харьковской области. К счастью, обошлось без пострадавших.
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