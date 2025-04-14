Росіяни скинули вибухівку на мешканця Херсона
Сьогодні вранці, 14 квітня, російські війська атакували дроном мирних жителів Херсона. У Дніпровському районі під удар ворожого безпілотника потрапив пенсіонер
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
Росіяни атакували цивільного близько 09:30.
"Через скидання вибухівки 64-річний херсонець дістав вибухову травму, контузію та уламкові поранення обличчя", – йдеться у повідомленні.
Наразі лікарні надають потерпілому необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів три людини загинули, постраждали шестеро мирних мешканців.
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