Росіяни вдарили КАБом по селищу на Харківщині: наслідки
У понеділок, 14 квітня, близько 6:40 російські війська вдарили КАБом по селищу Слатине Харківської області
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає RegioNews.
У результаті ворожого удару пошкоджені щонайменше 12 приватних будинків та 3 автівки.
Легкі травми дістав 63-річний місцевий мешканець.
Нагадаємо, вранці 14 квітня ворожий безпілотник вдарив по продуктовому складу у Харкові. Для удару по міста російська армія застосувала ударний дрон типу "Герань-2".
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