Оккупанты ударили из артиллерии по поселку на Херсонщине: повреждены дома и магазины

фото: Херсонская ОВА

В понедельник, 14 апреля, оккупанты обстреляли из РСЗО поселок Новорайск Бериславского района. Из-за атаки в населенном пункте повреждены гражданская инфраструктура и транспорт

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Войска РФ ударили по поселку не менее пяти раз. В этот раз по Новорайску "прилетело" из реактивной артиллерии.

"Из-за этого разбито около десяти домов, магазины, транспортные средства, энергетическую и социальную инфраструктуру", – говорится в сообщении.

К счастью, мирные жители не пострадали.

Напомним, вчера в результате вражеских обстрелов Херсонщины три человека погибли, пострадали шесть мирных жителей.