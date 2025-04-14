На Донеччині не вщухають обстріли: є загиблий та поранені

фото: Донецька ОВА

За добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, у Новохатському загинула 1 людина, ще троє поранені. У Покровську поранено одну людину, пошкоджено багатоповерхівку й авто. У Родинському – 21 приватний будинок і двоповерхівка.

Пошкодження зафіксовані також у Лимані, Карпівці, Маяках, Слов'янську, Ясногірці, Сергіївці, Костянтинівці та Сіверську. Руйнувань зазнали житлові будинки, промислові об'єкти та інфраструктура.

Філашкін також додав, що з лінії фронту евакуйовано 86 людей, у тому числі 10 дітей.

Нагадаємо, на території Донецької області, підконтрольній українській владі, нині залишаються 284 тисяч цивільних, серед них майже 22 тисячі дітей.

Раніше повідомдялося, що прикордонники зірвали штурм росіян на Донеччині, знищивши МТ-ЛБ і бронемашину.