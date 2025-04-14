Россияне сбросили взрывчатку на жителя Херсона
Сегодня утром, 14 апреля, российские войска атаковали дроном мирных жителей Херсона. В Днепровском районе под удар вражеского беспилотника попал пенсионер
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Россияне атаковали гражданского около 09:30.
"Из-за сброса взрывчатки 64-летний херсонец получил взрывную травму, контузию и обломочные ранения лица", – говорится в сообщении.
В настоящее время больницы оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов три человека погибли, пострадали шесть мирных жителей.
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