Херсонщина под огнем: один погибший, еще двое – пострадали
В Херсонской области за прошедшие сутки, 9 апреля, в результате российских обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин , передает RegioNews.
По его словам, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 30 населенных пунктов.
Российские военные наносили удары по критической инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области. В частности, повредили многоэтажку и 12 частных домов.
Также оккупанты повредили частные автомобили.
Напомним, за последние сутки оккупантиы нанесли 407 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области.
Оккупанты атаковали дронами Днепропетровщину: есть поврежденияВсе новости »
10 апреля 2025, 08:46Запорожская область: вражеская артиллерия и авиация ударили более 400 раз
10 апреля 2025, 07:59В Николаеве из-за атаки БпЛА ранены 10 человек, двое – в больнице
10 апреля 2025, 07:30
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
На Киевщине под колесами поезда погиб 48-летний мужчина
10 апреля 2025, 10:04В Николаеве коммунальщики работают над ликвидацией последствий атаки вражеских беспилотников
10 апреля 2025, 09:57Россияне убили четырех человек в Донецкой области
10 апреля 2025, 09:46В Харьковской области за сутки из-за российских ударов пострадали три человека
10 апреля 2025, 09:35Ночная атака на Киев: ПВО уничтожило 16 из 30 вражеских дронов
10 апреля 2025, 09:33Жаловавшийся на тяжелую работу руководитель ТЦК из Запорожской области был офицером российской армии и воевал против Чечни
10 апреля 2025, 09:05Оккупанты атаковали дронами Днепропетровщину: есть повреждения
10 апреля 2025, 08:46Пограничники показали, как уничтожают вражеские пушки под Волчанском
10 апреля 2025, 08:29Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
10 апреля 2025, 08:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию