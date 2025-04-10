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10 апреля 2025, 09:03

Херсонщина под огнем: один погибший, еще двое – пострадали

10 апреля 2025, 09:03
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фото: Полиция Херсонской области
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В Херсонской области за прошедшие сутки, 9 апреля, в результате российских обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин , передает RegioNews.

По его словам, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 30 населенных пунктов.

Российские военные наносили удары по критической инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области. В частности, повредили многоэтажку и 12 частных домов.

Также оккупанты повредили частные автомобили.

Напомним, за последние сутки оккупантиы нанесли 407 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области.

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