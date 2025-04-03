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03 квітня 2025, 17:45

На Херсонщині п'яний як чіп водій з’їхав із дороги в кювет: постраждали діти

03 квітня 2025, 17:45
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фото: Нацполіція
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Аварія з постраждалими підлітками трапилася вчора ввечері, 2 квітня, між населеними пунктами Калинівське та Давидів Брід Бериславського району. Водія автівки судутимуть

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Херсонській області.

За даними слідства, близько 17:00 керманич автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням, з’їхав із дороги в кювет, де машина перекинулась.

"Внаслідок ДТП травми середньої тяжкості отримав неповнолітній 16-річний пасажир. Хлопця доправили до медзакладу. Ще двом пасажирам автомобіля (17-річному сину водія та 34-річному чоловіку) лікарі "швидкої" надали допомогу на місці", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що 41-річний водій був п’яний. У чоловіка виявили 1,6 проміле алкоголю у крові, що у вісім разів перевищує допустиму норму.

Керманича затримали. Йому загрожує позбавленням волі на строк до трьох років. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, ввечері 1 квітня на Львівщині легковик зіткнувся з вантажівкою. Загинув водій, постраждав пасажир.

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