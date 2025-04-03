Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

У Чернівецькому районі судитимуть винуватця ДТП. Сама аварія сталась 9 лютого в селі Маршинці. Там п'яний водій наїхав на велосипедистку. Внаслідок ДТП 55-жінка отримала травми.

За даними поліції, 73-річний водій не врахував дорожньої обстановки. Також він був в нетверезому стані. При цьому експертиза показала, що жінка отримала ушкодження середнього ступеня тяжкості, що призвели до тривалого розладу здоров’я.

Нагадаємо, раніше на Київщині водій збив жінку, яка переходила дорогу з дитино. Внаслідок ДТП жінка померла. 5-річний хлопчик у лікарні у важкому стані.