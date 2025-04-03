На Буковині судитимуть п'яного водія, який збив велосипедистку
На Буковині 73-річний водій збив жінку на велосипеді. Жінка отримала травми
Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.
У Чернівецькому районі судитимуть винуватця ДТП. Сама аварія сталась 9 лютого в селі Маршинці. Там п'яний водій наїхав на велосипедистку. Внаслідок ДТП 55-жінка отримала травми.
За даними поліції, 73-річний водій не врахував дорожньої обстановки. Також він був в нетверезому стані. При цьому експертиза показала, що жінка отримала ушкодження середнього ступеня тяжкості, що призвели до тривалого розладу здоров’я.
Нагадаємо, раніше на Київщині водій збив жінку, яка переходила дорогу з дитино. Внаслідок ДТП жінка померла. 5-річний хлопчик у лікарні у важкому стані.
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