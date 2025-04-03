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Авария с пострадавшими подростками произошла вчера вечером, 2 апреля, между населенными пунктами Калиновское и Давыдов Брид Бериславского района. Водителя автомобиля будут судить

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Херсонской области.

По данным следствия, около 17:00 водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, где машина опрокинулась.

"В результате ДТП травмы средней тяжести получил несовершеннолетний 16-летний пассажир. Парня доставили в медучреждение. Еще двум пассажирам автомобиля (17-летнему сыну водителя и 34-летнему мужчине) врачи "скорой" оказали помощь на месте", — говорится в сообщении.

Известно, что 41-летний водитель был пьян. У мужчины обнаружили 1,6 промилле алкоголя в крови, что в восемь раз превышает допустимую норму.

Фигуранта задержали. Ему грозит лишением свободы сроком до трех лет. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, вечером 1 апреля на Львовщине легковушка столкнулась с грузовиком. Погиб водитель, пострадал пассажир.