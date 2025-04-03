У Луцьку 3-річний хлопчик потрапив під колеса авто
Волинська поліція відкрила кримінальне провадження через ДТП, у результаті якого травмувалася дитина
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Зазначається, що автопригода трапилася 2 квітня на вулиці Сагайдачного в Луцьку.
33-річний лучанин, керуючи автомобілем Mazda, допустив наїзд на 3-річного хлопчика, який раптово вибіг на проїжджу за межами пішохідного переходу.
Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
Водій транспортного засобу був тверезий.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження.
Нагадаємо, в Одесі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали п'ятеро пасажирів маршрутки.
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