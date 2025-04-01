Росіяни атакували Нікополь з артилерії: поранені 3 цивільних, серед них ― дитина

фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Сьогодні, 1 квітня, російські окупанти атакували Нікополь на Дніпропетровщині з артилерії та БпЛА. Постраждали троє мирних мешканців

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, вдень росіяни накрили з артилерії житлові будинки в Нікополі. Також загарбники били по місту дронами. Через ворожі атаки пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, торгівельні кіоски, гаражі, автівки та лінії електропередач.

"Внаслідок обстрілу постраждали 14-річний хлопчик та дві жінки, віком 37 і 65 років", ― йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці документують воєнні злочини російської армії. Триває слідство.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок російської атаки на Дніпро ввечері 28 березня зросла до п'яти осіб. Сьогодні у лікарні помер 68-річний чоловік.