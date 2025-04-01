Российский беспилотник атаковал Херсон: ранена женщина
Во вторник вечером, 1 апреля, российские захватчики в очередной раз атаковали Херсон беспилотником. Из-за обстрела ранения получила гражданская
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Известно, что оккупанты ударили по Днепровскому району города около 18:00.
В результате взрыва БпЛА пострадала херсонка 1976 года рождения. Женщина получила минно-взрывную травму и обломочные ранения ног.
"Пострадавшую доставили в больницу. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 апреля оккупационные российские войска атаковали дроном Херсон. В результате удара БпЛА тяжелые ранения получила 59-летняя женщина, врачи борются за ее жизнь.
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