У Херсоні окупанти атакували дроном жінку: потерпіла втратила кінцівки, стан — тяжкий

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Сьогодні вдень, 1 квітня, окупаційні російські війська атакували Херсон дроном. Внаслідок удару БпЛА тяжкі поранення дістала мирна жителька. Лікарі борються за її життя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

За наявними даними, загарбники атакували жінку БпЛА близько 13:20.

"Через скидання вибухівки з дрона 59-річна херсонка дістала вибухову травму та ампутацію кінцівок. Потерпілу доставили до лікарні у важкому стані", — йдеться у повідомленні.

Наразі медики продовжують боротися за життя жінки.

Нагадаємо, вранці 1 квітня росіяни завдали ударів по енергетиці в Херсоні. Без електропостачання залишилися 45 тисяч споживачів.