В Херсоне оккупанты атаковали дроном женщину: потерпевшая потеряла конечности, состояние — тяжелое
Сегодня днем, 1 апреля, оккупационные российские войска атаковали Херсон дроном. В результате удара БпЛА тяжелые ранения получила мирная жительница. Врачи борются за ее жизнь
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По имеющимся данным, захватчики атаковали женщину БпЛА около 13:20.
"Из-за сброса взрывчатки с дрона 59-летняя херсонка получила взрывную травму и ампутацию конечностей. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
Медики продолжают бороться за жизнь женщины.
Напомним, утром 1 апреля россияне нанесли удары по энергетике в Херсоне. Без электроснабжения осталось 45 тысяч потребителей.
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