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01 квітня 2025, 07:59

Росіяни вдарили понад 220 разів по Запорізькій області: є жертви

01 квітня 2025, 07:59
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фото: ОВА
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Впродовж 31 березня окупанти завдали 226 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

  • Ворог завдав 2 ракетних удари по Запоріжжю та Балабиному.
  • Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Новодарівці та Темирівці.
  • 101 БпЛА різної модифікації атакував П'ятихатки, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
  • 5 обстрілів з РСЗВ накрили Новодарівку та Щербаки.
  • 111 артобстрілів завдано по території П'ятихаток, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 19 повідомлень про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд.

Одна жінка загинула та ще п'ятеро людей дістали поранення внаслідок ворожого авіаудару по Малокатеринівці.

Нагадаємо, росіяни нанесли пʼять ударів КАБами по громаде у Запорізькому районі.

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