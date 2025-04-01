Росіяни вдарили понад 220 разів по Запорізькій області: є жертви
Впродовж 31 березня окупанти завдали 226 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- Ворог завдав 2 ракетних удари по Запоріжжю та Балабиному.
- Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Новодарівці та Темирівці.
- 101 БпЛА різної модифікації атакував П'ятихатки, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- 5 обстрілів з РСЗВ накрили Новодарівку та Щербаки.
- 111 артобстрілів завдано по території П'ятихаток, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Надійшло 19 повідомлень про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд.
Одна жінка загинула та ще п'ятеро людей дістали поранення внаслідок ворожого авіаудару по Малокатеринівці.
Нагадаємо, росіяни нанесли пʼять ударів КАБами по громаде у Запорізькому районі.
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
На Херсонщині через обстріли РФ поранено шестеро людей
01 квітня 2025, 08:12На Київщині рятувальники бензорізом звільнили чоловіка, який впав у яму
01 квітня 2025, 07:58Залп до 8 ракет: Росія тримає у Чорному морі два носії "Калібрів"
01 квітня 2025, 07:46У квітні знову подешевшають ліки: перелік МОЗ
01 квітня 2025, 07:37У горах на Закарпатті відшукали двох заблукалих туристів
01 квітня 2025, 06:33Українські зброярі створили для ЗСУ новий автоматичний гранатомет
01 квітня 2025, 06:15На Тернопільщині німецька вівчарка напала на 11-річну дитину: дівчинка у лікарні
01 квітня 2025, 05:36Жирна ціль: Сили оборони знищили рідкісний російський "Сонцепьок"
01 квітня 2025, 05:05Трамп незадоволений Зеленським та Путіним - Білий Дім
01 квітня 2025, 04:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Всі блоги »