На Херсонщині через обстріли РФ поранено шестеро людей
У Херсонській області 31 березня через російську агресію постраждали шестеро людей
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 30 населених пунктів. Шестеро людей дістали поранення.
Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 11 приватних будинків.
Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі.
Нагадаємо, в понеділок, 31 березня, російські загарбники завдали удару по машині в селі Бургунка Бериславського району Херсонщини. Внаслідок ворожої атаки постраждала мирна жителька.
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