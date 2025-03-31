В Херсонской области будут судить мужчину, который добровольно работал "инспектором охраны" во время российской оккупации

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении жителя Херсонской области, работавшего на оккупантов в захваченной колонии. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

По данным следствия, в 2022 году после захвата российскими войсками части Херсонщины мужчина добровольно стал сотрудничать с оккупационными властями и устроился на "службу" в оккупированную "Дарьевскую исправительную колонию №10". С июня 2022 г. он занимал должность "младшего инспектора отдела охраны", за что получал зарплату в рублях.

После деоккупации региона мужчина остался на подконтрольной Украине территории и даже отправился служить в ВСУ.

Коллаборант был задержан в начале 2025 года в Харьковской области.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Херсонской области в поле нашли и уничтожили российскую авиабомбу ФАБ-250.