10:48  31 марта
Повышение пенсии: кто получит больше денег с 1 апреля
07:10  31 марта
На Черниговщине заметили семью краснокнижных лосей: видео
03:03  31 марта
На Волыни браконьеры подстрелили егеря и убили его жену
UA | RU
UA | RU
31 марта 2025, 12:45

В Херсонской области будут судить мужчину, который добровольно работал "инспектором охраны" во время российской оккупации

31 марта 2025, 12:45
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении жителя Херсонской области, работавшего на оккупантов в захваченной колонии. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

По данным следствия, в 2022 году после захвата российскими войсками части Херсонщины мужчина добровольно стал сотрудничать с оккупационными властями и устроился на "службу" в оккупированную "Дарьевскую исправительную колонию №10". С июня 2022 г. он занимал должность "младшего инспектора отдела охраны", за что получал зарплату в рублях.

После деоккупации региона мужчина остался на подконтрольной Украине территории и даже отправился служить в ВСУ.

Коллаборант был задержан в начале 2025 года в Харьковской области.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Херсонской области в поле нашли и уничтожили российскую авиабомбу ФАБ-250.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР Херсонская область коллаборант суд оккупация
На Херсонщине россияне атаковали беспилотником гражданское авто: ранена женщина
31 марта 2025, 11:30
Оккупанты обстреляли пригород Херсона: пострадали 2 человека
31 марта 2025, 08:45
В Херсонской области партизаны уничтожили российский комплекс РЭБ
31 марта 2025, 01:35
Все новости »
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
В Тернопольской области аферистка выдавала себя за юристку и выманила у людей почти 100 тысяч гривен
31 марта 2025, 14:06
В Сумской области активизировались российские диверсанты, – ГПСУ
31 марта 2025, 14:05
На Ровенщине дотла сгорел частный дом
31 марта 2025, 13:55
Россияне ударили по Херсону: трое раненых
31 марта 2025, 13:47
В Черкассах произошло тройное ДТП: есть погибший и травмированный
31 марта 2025, 13:30
На Львовщине чиновник таможни "крышевал черный импорт" электроники
31 марта 2025, 13:25
Артиллеристы бригады "Гарт" показали, как уничтожают окупантов в Харьковской области
31 марта 2025, 13:25
Под Киевом боевая часть российского дрона "Герань-2" упала на частный двор
31 марта 2025, 13:00
На Волыни будут судить высокопоставленного чиновника, который пытался присвоить земли у озера Свитязь
31 марта 2025, 12:59
Украина получила очередной транш МВФ: сколько средств поступило
31 марта 2025, 12:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »