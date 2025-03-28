Росіяни вбили 3 та поранили 12 мешканців Херсонщини

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Вчора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Садове, Наддніпрянське, Широка Балка, Велетенське, Станіслав, Понятівка, Берислав, Новорайськ, Нововоронцовка, Гаврилівка, Новокаїри, Дудчани, Новоберислав, Золота Балка, Шляхове, Веселе, Зміївка, Дніпровське, Іванівка, Інгулець, Кізомис, Костирка, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Монастирське, Незламне, Новотягинка, Ольгівка, Осокорівка, Токарівка, Українка та Червоний Маяк.

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 12 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Минулої доби росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили п'ять багатоповерхівок та дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення, автозаправну станцію, автівку "швидкої" та приватні автомобілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість поранених внаслідок масованого російського обстрілу Херсона 27 березня зросла до шести. Було відомо про двох жертв.