Россияне убили 3 и ранили 12 жителей Херсонщины

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За прошедшие сутки, 27 марта, российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли трое мирных жителей, еще 12 человек пострадали

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили пять многоэтажек и девять частных домов. Также оккупанты изуродовали складское помещение, автозаправочную станцию, автомобиль "скорой" и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 12 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что количество раненых в результате массированных российских обстрелов Херсона 27 марта возросло до шести. Было известно о двух жертвах.