Росіяни масовано обстріляли центр Херсона: є загиблі та поранений
Сьогодні вдень окупанти вдарили по центру Херсона. Через масований російський обстріл загинули двоє людей, є поранений
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За наявними, даними одного пораненого цивільного ушпиталили до лікарні.
"росіяни обірвали життя 55-річної жінки. Мої співчуття рідним і близьким загиблої", — йдеться в повідомленні.
Також смертельні поранення дістав місцевий житель, який перебував на зупинці.
Нагадаємо, зранку в Херсоні через атаку ворожих дронів загинула жінка та постраждав чоловік.
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