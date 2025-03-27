Россияне массированно обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненый
Сегодня днем оккупанты ударили по центру Херсона. Из-за массированного российского обстрела погибли два человека, ранен мужчина
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По имеющимся данным, одного раненого гражданского госпитализировали в больницу.
"россияне оборвали жизнь 55-летней женщины. Мои соболезнования родным и близким погибшей", - говорится в сообщении.
Также смертельные ранения получил местный житель, находившийся на остановке.
Напомним, утром в Херсоне из-за атаки вражеских дронов погибла женщина и пострадал мужчина.
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