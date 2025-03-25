Фото: прокуратура

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка, який готував теракт біля адміністративної будівлі. Відомо, що 26-річний підозрюваний через месенджер Telegram погодився за грошову винагороду у розмірі 2,5 тис доларів США здійснити терористичний акт на території міста Кривий Ріг.

Для цього чоловік заздалегідь приніс до орендованого житла саморобний вибуховий пристрій. Також він приніс тротил та детонатори. Вибухівку він планував закласти біля однієї з адміністративних будівель.

"Завдяки скоординованим та злагодженим діям силовиків теракту вдалося запобігти, а виконавця – затримати. Наразі підозрюваний перебуває під вартою", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в Одесі СБУ затримала агентку ФСБ. Відомо, що вона займалася збором координат для наступних ракетних і дронових атак Росії на місто, а щоб уникнути відповідальності, мала намір втекти до РФ.