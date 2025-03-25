13:05  25 березня
У КМІС розповіли, як українці сприймають ідею 30-денного перемир'я
12:48  25 березня
"Кріт" у ЗСУ: військовослужбовцю повідомили про підозру в держзраді
11:29  25 березня
Парламент зняв із порядку денного законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії
UA | RU
UA | RU
25 березня 2025, 15:45

У Кривому Розі агент РФ готував теракт

25 березня 2025, 15:45
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали російського агента. Він планував вибух у Кривому Розі

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка, який готував теракт біля адміністративної будівлі. Відомо, що 26-річний підозрюваний через месенджер Telegram погодився за грошову винагороду у розмірі 2,5 тис доларів США здійснити терористичний акт на території міста Кривий Ріг.

Для цього чоловік заздалегідь приніс до орендованого житла саморобний вибуховий пристрій. Також він приніс тротил та детонатори. Вибухівку він планував закласти біля однієї з адміністративних будівель.

"Завдяки скоординованим та злагодженим діям силовиків теракту вдалося запобігти, а виконавця – затримати. Наразі підозрюваний перебуває під вартою", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в Одесі СБУ затримала агентку ФСБ. Відомо, що вона займалася збором координат для наступних ракетних і дронових атак Росії на місто, а щоб уникнути відповідальності, мала намір втекти до РФ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
агент рф
Не дайте росіянам вербувати ваших дітей: СБУ звернулась до батьків
24 березня 2025, 21:40
Готував вибухівку для терактів: у Харкові затримали ворожого агента
24 березня 2025, 10:36
У Тернополі 14-річна школярка заклала вибухівку під поліцейський автомобіль
21 березня 2025, 11:32
Всі новини »
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
На Буковині підприємець не сплатив понад 8 млн грн податків під час виконання держзамовлень
25 березня 2025, 16:05
Десятки загиблих окупантів: авіація ЗСУ знищила місце дислокації росіян на Курщині
25 березня 2025, 16:00
У Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона на велосипедиста
25 березня 2025, 15:30
Ще одна авіакомпанія заявила про намір повернутися в Україну
25 березня 2025, 15:15
На Львівщині чоловіка засудили на 3 роки за ухилення від мобілізації
25 березня 2025, 15:10
У Києві спіймали злодія, який вкрав статуетки на 200 тис. грн
25 березня 2025, 14:59
Священники УПЦ варили і продавали підроблене вино
25 березня 2025, 14:45
Прикордонники ліквідували росіянина, який намагався збити український FPV-дрон
25 березня 2025, 14:30
На Львівщині адвокат організував "схему для ухилянтів" та погрожував судді вбивством
25 березня 2025, 14:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Всі блоги »