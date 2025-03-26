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26 березня 2025, 13:13

СБУ запобігла теракту у Запоріжжі: затримана молода пара

26 березня 2025, 13:13
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фото: СБУ
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СБУ запобігла теракту, який російська воєнна розвідка (більш відома як ГРУ) готувала у прифронтовому Запоріжжі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Затримана агентурна пара рф, яка готувала підрив саморобної вибухівки поблизу місцевої військової частини 25 березня цього року – на річницю створення СБУ.

За даними контррозвідки, в цей день окупанти планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїми агентами поблизу контрольно-пропускного пункту оборонного об’єкта.

СБУ завчасно викрила обох агентів і затримали їх на спорядженні СВП додатковими уражаючими елементами.

Затримання відбулося у приватній будівлі, що знаходилася навпроти центрального входу до військової частини. Відповідне помешкання фігуранти орендували як спостережний пункт за ціллю. Для цього вони встановили приховану вебкамеру на вікні оселі та обладнали її віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

За даними слідства, фігурантами є двоє співмешканців, хлопець та дівчина віком 18 та 19 років, які потрапили у поле зору російського гру під час пошуку "легкого заробітку" у телеграм-каналах.

При обшуку у них вилучили складові для виготовлення СВП, відеокамеру та мобільні телефони із доказами злочину.

Затриманим оголосили підозру. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Львові викрили двох агентів росіян, які готувались підірвати авто військового. Відомо, що для цього вони проводили розвідку біля автівки.

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