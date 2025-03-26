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26 березня 2025, 13:59

Готували подвійний теракт біля ТЦК: у Тернополі затримали російську агентурну пару

26 березня 2025, 13:59
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фото: СБУ
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Служба безпеки зірвала ще одну спробу росіян розхитати суспільно-політичну ситуацію у західних областях України. Затримана агентурна пара рф, яка готувала одразу два вибухи у Тернополі

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Спочатку ворог планував підірвати припарковане біля ТЦК службове авто, а після прибуття на місце події екстрених служб мала спрацювати друга вибухівка. У такий спосіб російські спецслужби планували не тільки вбити максимальну кількість громадян України, але й ліквідувати своїх агентів як "зайвих свідків".

За даними слідства, замовлення росіян виконували двоє наркозалежних із Полтавщини: 42-річний чоловік та його 30-річна співмешканка, які шукали гроші "на дозу" на телеграм-каналах. Там їх завербував російський спецслужбіст, за вказівкою якого пара прибула до Тернополя для підготовки теракту.

Після приїзду до міста агенти отримали від окупантів інструкцію – орендувати квартиру. Там вони зберігали два саморобних вибухових пристрої, споряджені додатковими елементами ураження у вигляді гайок та електронними засобами дистанційного підриву.

СБУ викрила агентів ще на початковому етапі підривної діяльності. Після документування їхніх злочинів обох фігурантів затримали, коли вони прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.

Затриманим оголосили підозру. Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ запобігла теракту у Запоріжжі, який мав відбутися поблизу місцевої військової частини 25 березня цього року – на річницю створення СБУ. Затримана молода пара: хлопець та дівчина віком 18 та 19 років.

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СБУ теракт Тернопіль ТЦК агент рф
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