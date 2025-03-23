На Херсонщині ЗСУ знищили російську понтонну переправу
Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару та знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у Дніпрянах, на ТОТ Херсонської області
Про це інформує пресслужба Генштабу, передає RegioNews.
У результаті удару знищено ворожі плавзасоби, військове майно та допоміжне приміщення, яке було заповнене технічними засобами.
"Знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі", - йдеться у повідомленні.
Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України, а також представники інших складових Сил оборони, продовжуватимуть завдавати ударів по підрозділах окупантів, додали в Генштабі.
Нагадаємо, ЗСУ звільнили село Надія на Луганщині. Операція тривала 30 годин.