14:59  26 марта
В Донецкой области командира оштрафовали на 17 тыс. грн за смерть солдата
11:17  26 марта
В Кировоградской области работница суда незаконно насчитала подчиненным более 150 000 гривен доплат
10:11  26 марта
На Буковине будут судить экс-чиновника, который за 8000 евро переправлял мужчин через границу
UA | RU
UA | RU
26 марта 2025, 16:09

В Херсонской области двое военных наладили бизнес на выплате фиктивных "боевых"

26 марта 2025, 16:09
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Управлением стратегических расследований Национальной полиции разоблачили коррупционную схему, организованную двумя должностными лицами воинской части в Херсонской области. Они требовали деньги у военнослужащих за начисление им фиктивных «боевых» выплат

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как выяснилось, в организацию преступного бизнеса были привлечены командир взвода обеспечения и начальник автотранспортного подразделения. Они вступили в сговор и предлагали военнослужащим оформление повышенных выплат за якобы выполнение боевых задач в районе боевых действий, хотя на самом деле они там не находились.

За такие "услуги" чиновники потребовали до 30 тысяч гривен ежемесячно.

Известно, что в 2024 году злоумышленники незаконно получили почти 1,5 миллиона гривен. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали 3 гражданских.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР Херсонская область коррупционная схема армия
В Херсонской области ВСУ уничтожили российскую понтонную переправу
23 марта 2025, 16:49
В Херсонской области полицейский автомобиль подорвался на противопехотной мине
22 марта 2025, 12:26
В Херсонской области взорвали автомобиль с российскими офицерами
21 марта 2025, 16:44
Все новости »
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
В Днепропетровской области судья за 17 тысяч долларов заказал у бандитов похищение человека: как его наказали
26 марта 2025, 16:38
На Сумщину продолжают активно заходить российские ДРГ, – ГПСУ
26 марта 2025, 16:29
Расстреляли авто с людьми: идентифицировали россиянина, открывавшего огонь по гражданским украинцам
26 марта 2025, 16:24
На Закарпатье мастер леса допустил рубку деревьев с убытком более чем 5 млн грн
26 марта 2025, 16:10
Уникальная операция в Одессе: младенцу установили кардиостимулятор
26 марта 2025, 15:56
Уничтожение кладбища жертв Голодомора на Черниговщине: открыто уголовное дело
26 марта 2025, 15:53
Посылка от "иностранца": в Житомирской области женщина отдала мошенникам 70 тыс. грн
26 марта 2025, 15:42
Что такое прокрастинация и как не откладывать дела на потом? Топ-5 легких способов
26 марта 2025, 15:04
В Донецкой области командира оштрафовали на 17 тыс. грн за смерть солдата
26 марта 2025, 14:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Все блоги »