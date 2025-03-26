В Херсонской области двое военных наладили бизнес на выплате фиктивных "боевых"

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Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Управлением стратегических расследований Национальной полиции разоблачили коррупционную схему, организованную двумя должностными лицами воинской части в Херсонской области. Они требовали деньги у военнослужащих за начисление им фиктивных «боевых» выплат

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как выяснилось, в организацию преступного бизнеса были привлечены командир взвода обеспечения и начальник автотранспортного подразделения. Они вступили в сговор и предлагали военнослужащим оформление повышенных выплат за якобы выполнение боевых задач в районе боевых действий, хотя на самом деле они там не находились.

За такие "услуги" чиновники потребовали до 30 тысяч гривен ежемесячно.

Известно, что в 2024 году злоумышленники незаконно получили почти 1,5 миллиона гривен. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали 3 гражданских.