На Херсонщині поліцейський автомобіль підірвався на протипіхотній міні
Поліцейський автомобіль підірвався на протипіхотній міні "пелюстка" у Бериславі Херсонській області
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
"У Бериславі службовий автомобіль поліції здійснив наїзд на ворожу протипіхотну міну, ймовірно, типу "пелюстка". Внаслідок вибуху пошкоджено колесо", – йдеться у повідомленні.
На щастя, працівники поліції не постраждали.
Нагадаємо, раніше у Бериславі на Херсонщині на міні підірвався 63-річний чоловік на скутері.
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