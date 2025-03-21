На Херсонщині підірвали автомобіль з російськими офіцерами
У тимчасово окупованому місті Скадовськ на Херсонщині вибухнув автомобіль з російськими офіцерами
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони, передає RegioNews.
Зазначається, що інцидент трапився 20 березня близько 20:40 на вулиці Миру в тимчасово окупованому Скадовську.
"Вибухнув автомобіль Nissan. У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Від машини московитів залишилась груда покрученого металу", - йдеться у повідомленні.
У ГУР нагадали, що за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
Нагадаємо, представники партизанського руху "АТЕШ" виявили імпровізований склад боєприпасів російських військових на території тимчасово окупованого Луганська.
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