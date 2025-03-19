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19 березня 2025, 12:15

Пожежі та пошкодження інфраструктури: в ОВА показали наслідки ударів по Дніпропетровщині

19 березня 2025, 12:15
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фото: Сергій Лисак
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Протягом вечора та ночі на Дніпропетровщині працювала ППО. Оборонці неба збили в регіоні вісім ворожих ударних безпілотників. Зафіксовані пошкодження

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"У Дніпрі сталася пожежа. Два займання виникло і у Павлоградському районі. Там пошкоджений інфраструктурний об'єкт", — йдеться у повідомленні.

Також вчора росіяни тероризували Нікопольщину. Загарбники били по райцентру та Марганецькій громаді. Там понівечені приватний будинок, господарська споруда й авто.

На щастя, всюди минулося без жертв і поранених.

За уточненими даними, через артобстріл Нікополя, що стався вчора надвечір, потрощені 10 приватних будинків та п'ять господарських споруд. Крім того, зачепило лінію електропередач.

Нагадаємо, 19 березня російська армія атакувала Київську область. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

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Дніпропетровська область Дніпро атака БПЛА пожежа Лисак Сергій Петрович війна РФ обстріли інфраструктура наслідки
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