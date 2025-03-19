Росіяни вдарили "Ланцетом” по громаді на Сумщині: є пошкодження
Російські військові вдарили БпЛА "Ланцет" по Шосткинській громаді Сумської області
Про це повідомив голова Шосткинської громади Микола Нога, передає RegioNews.
"Російський агресор наніс авіаційний удар по території Шосткинської громади, Івотський старостинський округ. БпЛА "Ланцет", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок удару пошкоджене виробниче приміщення та автомобіль. На місці працює аварійно-рятувальна бригада.
Збитки і втрати уточнюються.
Нагадаємо, пізно ввечері 18 березня окупаційна армія вдарила по лікарні у Сумах. З установи евакуювали майже 150 осіб.
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