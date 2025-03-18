У Херсоні окупанти вбили дроном людину
Ввечері 17 березня війська РФ завдали чергового удару по Херсону. Через атаку ворожого БпЛА загинув житель Дніпровського району міста
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За попередніми даними, російські війська вдарили по Херсону близько 19:00.
"І ще одна трагічна звістка. На жаль, внаслідок вибуху 56-річний чоловік дістав важкі травми. Він загинув на місці. Щирі співчуття родичам вбитого", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, постраждали троє цивільних.
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