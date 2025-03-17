На Донеччині росіяни вбили одну людину та ще одну поранили

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Протягом доби російські війська завдали 3659 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Російські війська зосередили вогонь на чотирьох населених пунктах: містах Лиман, Мирноград, Покровськ, Сіверськ. Пошкоджено 11 цивільних об’єктів, з них шість житлових будинків.

У Мирнограді росіяни вдарили дроном по цивільному автомобілю – вбили мирного жителя.

Сіверськ ворог атакував з артилерії – поранено цивільну особу.

На Покровськ росіяни скинули авіабомбу "ФАБ-250" – руйнувань зазнали два багатоквартирних будинки. Крім того, встановлено пошкодження, завдані днем раніше: багатоквартирний будинок і дві приватні оселі.

Лиман окупанти обстріляли з РСЗВ "Смерч" – пошкодили 4 приватних будинки, 2 господарських споруди та два гаражі.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 415 ударів по дев’яти населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура.