На Донеччині росіяни вбили одну людину та ще одну поранили
Протягом доби російські війська завдали 3659 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Російські війська зосередили вогонь на чотирьох населених пунктах: містах Лиман, Мирноград, Покровськ, Сіверськ. Пошкоджено 11 цивільних об’єктів, з них шість житлових будинків.
У Мирнограді росіяни вдарили дроном по цивільному автомобілю – вбили мирного жителя.
Сіверськ ворог атакував з артилерії – поранено цивільну особу.
На Покровськ росіяни скинули авіабомбу "ФАБ-250" – руйнувань зазнали два багатоквартирних будинки. Крім того, встановлено пошкодження, завдані днем раніше: багатоквартирний будинок і дві приватні оселі.
Лиман окупанти обстріляли з РСЗВ "Смерч" – пошкодили 4 приватних будинки, 2 господарських споруди та два гаражі.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 415 ударів по дев’яти населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура.