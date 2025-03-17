Росіяни вбили одного та поранили трьох жителів Херсонщини
Протягом минулої доби, 16 березня, російські окупанти атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів є жертва, постраждали троє мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Білозерка, Берислав, Шляхове, Новорайськ, Станіслав, Червоний Маяк, Одрадокам’янка, Зміївка, Придніпровське, Садове, Комишани, Інженерне, Золота Балка, Бургунка, Веселе, Вірівка, Дніпровське, Кізомис, Львове, Новоберислав, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Ольгівка, Токарівка, Миколаївка, Республіканець, Софіївка, Томина Балка, Українка та Янтарне.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Минулої доби російські військові били по житлових кварталах. Загарбники пошкодили багатоповерхівку та п'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили автомобіль швидкої допомоги та приватні автомобілі.
Нагадаємо, 16 березня окупанти атакували з БпЛА жителів села Золота Балка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинула пенсіонерка, поранений літній чоловік.