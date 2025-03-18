РФ пошкодила об'єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі: 3000 абонентів без світла та води
Ввечері 17 березня окупаційні війська РФ атакували прифронтову громаду в Запорізькій області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Понад 3000 абонентів без світла та три села без водопостачання. Такі наслідки ворожої атаки на одну з прифронтових громад області. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, пізно ввечері 17 березня через атаку БпЛА у Дніпровському районі сталася сильна пожежа. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт.
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