В Херсоне оккупанты убили дроном человека

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По предварительным данным, российские войска ударили по Херсону около 19:00.

"И еще одно трагическое известие. К сожалению, в результате взрыва 56-летний мужчина получил тяжелые травмы. Он погиб на месте. Искренние соболезнования родственникам убитого", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Херсонской области в результате вражеских обстрелов погиб человек, пострадали трое гражданских.