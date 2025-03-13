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13 березня 2025, 17:25

Більше грошей на російські енергоносії, аніж на допомогу Україні: фахівці розрахували, на що країни ЄС витрачали гроші

13 березня 2025, 17:25
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Чимало європейських країн продовжують купувати російські енергоносії. Паралельно з цим вони підтримують Україну. От тільки, за даними аналітиків, на допомогу грошей надходить менше

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

Експерти провели аналіз витрат країн Європейського Союзу (ЄС) на імпорт російських нафти та газу, а також на підтримку України в період з 2022 по 2024 рік. У результаті виявилось, що найбільше грошей на імпорт енергоресурсів з РФ витратили Італія, Угорщина та Нідерланди.

Зокрема, Італія витратила близько 23,55 мільярда євро, Угорщина - 20,53 мільярда євро, а Нідерланди - 20,14 мільярда євро. При цьому якщо казати про допомогу Україні - це буде 2,26 мільярда, 0,05 мільярда та 7,33 мільярда євро відповідно.

Приблизно така сама ситуація зі Словаччиною. На російську нафту та газ країна витратила 12,75 мільярда, а на допомогу Україні - 0,71 мільярда євро. Франція надала Україні допомогу на 4,89 мільярда євро, а на імпорт російських енергоносіїв - 12,16 мільярда євро. Німеччина надала Україні допомоги на 17,26 мільярда євро, а закупила російської нафти - на 11,66 мільярда євро (в цьому випадку показник менший).

У висновку фахівці зазначають, що Іспанія, Болгарія, Греція, Польща, Чехія, Бельгія, Румунія, Литва, Словенія та Португалія витратили на імпорт російських енергоресурсів більше, ніж на допомогу Україні. Натомість, Фінляндія, Латвія, Швеція, Естонія, Хорватія, Австрія та Данія заплатили за російські енергоресурси менше, ніж за допомогу Україні.

Слід зазначити, що президент США Дональд Трамп під час виступу в Конгресі критикував європейські країни за це. Він заявляв, що європейські країни більше витратили на російські енергоносії, аніж на підтримку Україні.

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