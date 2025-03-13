В Херсоне задержали депутата, который вывез в РФ более 100 тонн украденной агропродукции

фото: СБУ

Работники Службы безопасности задержали в Херсоне депутата местного областного совета, который сотрудничал с россиянами в период оккупации города. Во время освобождения общины чиновник сбежал за границу, но позже вернулся в Украину. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По материалам дела он входил в запрещенную "партию Сальдо", а после захвата Херсона участвовал в "конфискации" имущества украинских аграриев для вывоза его в Россию.

Чиновник "сдавал" оккупантам владельцев местного агробизнеса, не поддерживавших кремлевский режим. Впоследствии к этим предпринимателям приходили вооруженные оккупанты, похищавшие у них агропродукцию и сельскохозяйственную технику.

После этого депутат складировал награбленное имущество на территории подконтрольных ему компаний для последующей переправки в РФ. Таким образом фигурант вывез в страну-агрессор более 100 тонн украденной агропродукции, в том числе семечек подсолнечника.

Кроме того, депутат "расквартировал" оккупационные войска в домах местных жителей, бежавших от захватчиков.

Также он снабжал российских военных продуктовыми "наборами" и помогал ремонтировать их технику на аффилированных СТО. За это фигурант получил от Сальдо "статус федерального советника" и пропуск, позволявший ему свободно передвигаться по всей территории региона.

Во время обысков в доме и офисе задержанного изъяли компьютеры, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие его преступления.

Чиновнику сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 (пособничество в нарушении других законов и обычаев войны).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ разоблачила российского "крота" в Государственном космическом агентстве.