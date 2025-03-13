11:29  13 березня
Мер Венеції нагородив українського військового, який врятував пораненого туриста
11:23  13 березня
У "Резерв+" вже згенерували понад 30 тисяч електронних направлень на ВЛК
11:06  13 березня
Готувала подвійний теракт у Миколаєві: СБУ затримала агентку ФСБ
UA | RU
UA | RU
13 березня 2025, 17:13

Попри санкції доходи РФ від експорту нафти пішли в гору

13 березня 2025, 17:13
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Попри санкції західних країн Росія стала більше заробляти на нафті. За минулий рік країна-агресорка заробила на понад 4 мільярда доларів більше, аніж раніше

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

У січні минулого року доходи РФ від експорту нафти зросли до 15,8 мільярда доларів США. Це сталось через зростання вартості нафти. За попередніми даними, загальні доходи РФ за рік зросли до 189,1 мільярда доларів.

Зазначається. що так звані "тіньові танкери" в січні забезпечили 86% експорту російської сирої нафти морем. Важливу роль у цьому процесі відіграли компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів, Китаю та Туреччини.

При цьому на сьогодні західні країни запровадили санкції проти 311 танкерів за порушення обмежень на транспортування російської нафти, з яких 63 продовжують свою діяльність. Водночас у ЗМІ зазначають, що санкції проти російського "тіньового флоту" демонструють "послаблення на фоні намагань Трампа завершити російсько-українську війну".

Слід зазначити, що риторика Дональда Трампа знову починає змінюватися. Після того, як Україна погодилась на припинення вогню, якщо РФ дасть таку згоду - президент США заявив про наміри тиснути на РФ, якщо Путін відмовиться припиняти вогонь. Він зазначав, що може запровадити жорсткі санкції, хоч і не уточнював, які саме. За словами Трампа, "є речі, які можна зробити у фінансовому сенсі, які будуть дуже погані для Росії".

нафта РФ
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Офіс президента під час війни за сотні мільйонів з бюджету будує свій великий бізнес, — нардеп
13 березня 2025, 17:35
Більше грошей на російські енергоносії, аніж на допомогу Україні: фахівці розрахували, на що країни ЄС витрачали гроші
13 березня 2025, 17:25
Росіяни атакували Херсон БпЛА: поранені 3 цивільних
13 березня 2025, 17:00
Вибухи на Житомирщині: жителів області закликали зберігати спокій
13 березня 2025, 16:34
Виліз на вагон електрички і загорівся: у Києві важкі опіки отримав 12-річний підліток
13 березня 2025, 16:05
Земельна афера: жительку Прикарпаття та землевпорядника підозрюють у шахрайстві
13 березня 2025, 15:39
Третій рік повномасштабної війни: у Запорізькому кафе веселились під російську музику
13 березня 2025, 15:33
На Рівненщині зник 14-річний підліток
13 березня 2025, 15:30
Вкрав iPhone — загрожує 8 років ув'язнення: у Києві чоловіку оголосили підозру
13 березня 2025, 15:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Всі блоги »