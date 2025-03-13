Ілюстративне фото

Попри санкції західних країн Росія стала більше заробляти на нафті. За минулий рік країна-агресорка заробила на понад 4 мільярда доларів більше, аніж раніше

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

У січні минулого року доходи РФ від експорту нафти зросли до 15,8 мільярда доларів США. Це сталось через зростання вартості нафти. За попередніми даними, загальні доходи РФ за рік зросли до 189,1 мільярда доларів.

Зазначається. що так звані "тіньові танкери" в січні забезпечили 86% експорту російської сирої нафти морем. Важливу роль у цьому процесі відіграли компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів, Китаю та Туреччини.

При цьому на сьогодні західні країни запровадили санкції проти 311 танкерів за порушення обмежень на транспортування російської нафти, з яких 63 продовжують свою діяльність. Водночас у ЗМІ зазначають, що санкції проти російського "тіньового флоту" демонструють "послаблення на фоні намагань Трампа завершити російсько-українську війну".

Слід зазначити, що риторика Дональда Трампа знову починає змінюватися. Після того, як Україна погодилась на припинення вогню, якщо РФ дасть таку згоду - президент США заявив про наміри тиснути на РФ, якщо Путін відмовиться припиняти вогонь. Він зазначав, що може запровадити жорсткі санкції, хоч і не уточнював, які саме. За словами Трампа, "є речі, які можна зробити у фінансовому сенсі, які будуть дуже погані для Росії".