Силы обороны уничтожили пункты управления российской армии на Херсонщине и Курщине

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В среду, 5 марта, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли высокоточные удары по вражеским целям на Херсонщине и Курщине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что были поражены пункт управления 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ в городе Олешки на временно оккупированной территории Херсонской области и опорный пункт 2-й роты 177-го отдельного полка морской пехоты вооруженных сил в селе Плехово Курской области.

"Эти удары - продолжение серии огневых поражений с целью снижения военного потенциала вооруженных сил рф на пути освобождения временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 марта Воздушные силы нанесли очередной успешный удар по военному объекту 28-го стрелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады РФ в районе населенного пункта Троицкое Курской области.